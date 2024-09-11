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12:05, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым

Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Масляковым

Фото: Stringer / news.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с руководителем КВН Александром Масляковым. Об этом сообщает РИА Новости.

Также венки прислали близкие Маслякова, команды КВН «Сборная РУДН», «Город Пятигорск», «СОК» и Первый канал.

Ранее о судьбе КВН без Маслякова высказалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что телеигра будет жить. Мизулина также добавила, что руководитель телеигры до последнего следил за ней.

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На церемонии выступил генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст. Он назвал Маслякова незаменимым человеком и заявил, что благодаря КВН в российском шоу-бизнесе появилось множество талантливых артистов.

Прощание с Масляковым, проходящее в концертом зале «Планета КВН», продлится до 14:00 по московскому времени. Руководителя КВН похоронят на Новодевичьем кладбище.

Маслякова не стало 8 сентября.

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      Мария Большакова
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