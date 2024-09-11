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16:31, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище

Гроб с телом Александра Маслякова отправили на Новодевичье кладбище

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Гроб с телом руководителя КВН Александра Маслякова отправили на Новодевичье кладбище. Об этом передает РИА Новости.

Сообщается, что Маслякова похоронили рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Масляковым. Сообщалось, что венки также передали команды КВН, Первый канал и близкие телеведущего.

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До этого на церемонии прощания с ведущим выступил генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст. Он заявил, что Масляков был незаменимым человеком в российском юморе.

Церемония прощания с Масляковым прошла в концертном зале «Планета КВН». Ее посетили Константин Эрнст с супругой, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, один из основателей проекта Comedy Club Гарик Мартиросян, телеведущий Леонид Якубович, а также многие звезды КВН.

Руководителя и ведущего КВН не стало 8 сентября.

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      Мария Большакова
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