Раскрыта личность разгромившего могилу Маслякова

Shot: могилу Маслякова разгромил 19-летний москвич Кирилл К.

Раскрыта личность неизвестного, разгромившего могилу руководителя КВН Александра Маслякова. Подробности сообщает Shot в Telegram.

Сообщается, что могилу Маслякова разрушил 19-летний москвич Кирилл К.

По данным издания, перед тем, как разгромить могилу, молодой человек заявил, что телеведущий «не достоин там лежать».

Ранее стало известно, что разгромившего могилу телеведущего доставили в отделение полиции. По предварительным данным, молодой человек находился под наркотиками.

Ранее 22 сентября сообщалось, что могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромили. Неизвестный вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии.

Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище 11 сентября. Телеведущего не стало 8 сентября. Ему было 82.