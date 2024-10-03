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10:22, 3 октября 2024Ценности

Оксана Самойлова опубликовала видео в откровенном наряде

Предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала видео в откровенной пижаме
Оксана Самойлова

Оксана Самойлова. Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала видео в откровенном наряде. Сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруга рэпера Джигана разместила кадры, на которых предстала в ванной комнате в пижаме цвета фуксии, состоящей из микрошортов и бюстгальтера с мягкими чашками. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру и рельефный пресс.

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7 мая 2019

В ролике 36-летняя звезда проводила утренние бьюти-процедуры. Она распустила волосы и наносила косметическое средство на лицо без макияжа.

Ранее в октябре Оксана Самойлова поделилась роликом в оголяющем тело образе. Знаменитость позировала в коричневом костюме с облегающими брюками с низкой посадкой и драпировкой и укороченным асимметричным топом.

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      Карина Черных
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