Предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала видео в откровенной пижаме

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова опубликовала видео в откровенном наряде. Сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруга рэпера Джигана разместила кадры, на которых предстала в ванной комнате в пижаме цвета фуксии, состоящей из микрошортов и бюстгальтера с мягкими чашками. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру и рельефный пресс.

В ролике 36-летняя звезда проводила утренние бьюти-процедуры. Она распустила волосы и наносила косметическое средство на лицо без макияжа.

Ранее в октябре Оксана Самойлова поделилась роликом в оголяющем тело образе. Знаменитость позировала в коричневом костюме с облегающими брюками с низкой посадкой и драпировкой и укороченным асимметричным топом.