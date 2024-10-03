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10:40, 3 октября 2024Забота о себе

От одного вида кухонной утвари посоветовали отказаться из-за риска рака

Эколог Лю: антипирены в кухонной утвари из черного пластика могут вызывать рак

Фото: Travis182 / Shutterstock / Fotodom

Пластик черного цвета, из которого делают товары для кухни и игрушки, может содержать потенциально канцерогенные химические вещества из-за ошибок в практике переработки, рассказала эколог Меган Лю. В беседе с изданием ToxicFreeFuture она посоветовала отказаться от этого вида кухонной утвари из-за риска развития рака.

По словам Лю, во время недавно проведенного исследования специалисты обнаружили токсичные бромированные антипирены (вещества, используемые для предотвращения возгораний) в 85 процентах изученной ими продукции из черного пластика. Лю предупредила, что частый контакт с антипиренами грозит раком, эндокринными нарушениями, нарушениями репродуктивной системы и развития.

Эксперт объяснила, что бромированные антипирены часто используют при производстве внешних корпусов телевизоров и электроники. Когда их срок службы подходит к концу, их отправляют на переработку. После этого из старой электроники могут делать контейнеры для хранения пищевых продуктов, кухонную утварь, аксессуары для волос, игрушки или канцелярские товары.

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«Эти вызывающие рак химические вещества не следует использовать с самого начала при производстве, но после переработки они попадают в нашу окружающую среду и наши дома разными способами. Высокие уровни веществ, которые мы обнаружили, вызывают беспокойство», — отметила Лю.

Химик-эколог Хизер Стэплтон, комментируя результаты исследования, призвала разрабатывать новые подходы к решению проблемы пластиковых отходов. В материале также рекомендовали избегать покупки игрушек и посуды из черного пластика.

Ранее автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов рассказал о неочевидной опасности бытовой химии. Он рекомендовал хранить средства для уборки так, чтобы их было невозможно спутать с продуктами питания.

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      Александра Лисица
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