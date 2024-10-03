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19:27, 3 октября 2024Экономика

Оценены шансы человечества на спасение от глобальной катастрофы

Климатолог Кислов: один человек не может остановить глобальное изменение климата

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

Глобальное потепление уже сложно остановить, один человек не сможет на него повлиять. Шансы человечества спастись от климатической катастрофы оценил завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ученый пояснил, что в атмосфере накопился большой объем парниковых газов и он только продолжает увеличиваться. В этом виноваты люди — на Земле работает промышленность, и ежедневно сжигается ископаемое топливо.

«При этом падает и содержание кислорода в атмосфере. Но немножко падает, это скорее признак того, что приводит к росту углекислоты. Один человек тут ничего не может сделать», — заявил Кислов. Решением проблемы климатолог видит в формировании странами эффективной экономической и экологической политики. Только совместными усилиями большого количества людей получится достичь целей Парижского соглашения по климату, убежден эксперт.

Ранее россиян призвали привыкать к глобальному потеплению, а властям посоветовали ориентироваться на опыт стран, которых оно настигло раньше.

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      Нина Ташевская
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