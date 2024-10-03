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02:02, 3 октября 2024Из жизни

Переспавшей с двумя школьниками замужней учительнице предъявили новые обвинения

В Австралии учительница из Сиднея совратила двоих учеников 16 и 17 лет

Фото: @taylaleebrailey

В Австралии предъявили новые обвинения замужней учительнице физкультуры из штата Новый Южный Уэльс, которая занялась сексом с двумя школьниками. Об этом сообщает Daily Mail.

В начале августа 30-летнюю Тайле Брейли из Сиднея обвинили в том, что она совратила 17-летнего ученика и переспала с ним в своем автомобиле. Две недели спустя выяснилось, что ранее она вступала в сексуальный контакт и с другим подопечным, которому на тот момент было 16 лет.

Теперь Брейли обвинили в том, что последнему пострадавшему она отправила видео, записанное в душе, на котором совершала «сексуальный акт». Ролик был подписан словами: «Я возбуждена для тебя». Женщина также просила школьника никому не рассказывать об их переписке, так как «боялась, что ее муж узнает обо всем».

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В суде были предоставлены материалы следствия, согласно которым позже Брейли «мастурбировала подростку в классе, а затем пыталась склонить его к занятию сексом, стянув с себя штаны и нижнее белье». Согласно судебным документам, женщина вступила в сексуальный контакт с пострадавшими в конце июля, причем между эпизодами было всего два дня.

В среду, 2 октября, адвокаты женщины попросили отложить разбирательство на месяц, так как они пока не ознакомлены с новыми материалами. Кроме того, защита Брейли утверждает, что ей диагностировали биполярное расстройство, которое «может нести черты гиперсексуальности».

Женщина находится на свободе, однако ей запрещено покидать дом с девяти вечера до семи утра. В остальное время она должна находится за его пределами только в сопровождении одного из своих родителей. Также ее обязали отмечаться в полиции трижды в неделю. Следующее заседание по делу бывшей учительницы назначено на 30 октября.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали учительницу частной школы, которая совратила и изнасиловала ученицу. Пострадавшая сразу же рассказала о случившемся родителям.

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      Никита Савин
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