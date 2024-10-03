По делу о миллиардном хищении в российской больнице арестовали еще четырех человек

Суд арестовал еще четырех человек по делу о хищении в больнице Санкт-Петербурга

Куйбышевский районный суд арестовал еще четырех человек по делу о миллиардном хищении в больнице № 20 города Санкт-Петербурга, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в Telegram-канале.

Судья удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября Валентине Резниковой, Ирине Кокконен, Филиппу Алексееву и Вячеславу Яковлеву. Они подозреваются в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Резникова является инспектором по контролю за исполнением поручений администрации Московского района Санкт-Петербурга. При ее участии в больницу были фиктивно трудоустроены не менее трех человек. Кокконен была фиктивно трудоустроена в медицинское учреждение, ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности.

Алексеев числился в больнице инженером, его туда оформила дальняя родственница, Ольга Яковлева, работавшая там главным бухгалтером и являющаяся подозреваемой по делу. Ее супруг Вячеслав Яковлев, отправленный под стражу, трудоустроен в учреждении водителем.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 35 человек по делу о миллиардном хищении в Городской больнице № 20. К следователям были доставлены начальник отдела кадров, главный бухгалтер, заместители главврача по экономике, по хирургии, юрисконсульт клиники и десятки фиктивно оформленных сотрудников.