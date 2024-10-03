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12:19, 3 октября 2024Культура

Подкаминская рассказала о мистическом чувстве во время родов

Елена Подкаминская заявила, что во время родов испытала мистическое чувство
Елена Подкаминская

Елена Подкаминская. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Актриса Елена Подкаминская заявила, что во время родов у нее пробудилось «шестое чувство». Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

По словам артистки, она трижды ощущала это во время родов.

«Я рожала три раза. Каждый раз чувствовала себя мистической женщиной. Особый поток, особое состояние. Какое-то невероятное, природное, животное, сильное, женское. Самое острое чувство получаешь, когда начались схватки», — поделилась Подкаминская.

Ранее сообщалось, что актриса Анна Хилькевич рассказала о своих 28-часовых родах.

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      Андрей Шеньшаков
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