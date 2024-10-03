Подкаминская рассказала о мистическом чувстве во время родов

Елена Подкаминская заявила, что во время родов испытала мистическое чувство

Актриса Елена Подкаминская заявила, что во время родов у нее пробудилось «шестое чувство». Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

По словам артистки, она трижды ощущала это во время родов.

«Я рожала три раза. Каждый раз чувствовала себя мистической женщиной. Особый поток, особое состояние. Какое-то невероятное, природное, животное, сильное, женское. Самое острое чувство получаешь, когда начались схватки», — поделилась Подкаминская.

Ранее сообщалось, что актриса Анна Хилькевич рассказала о своих 28-часовых родах.