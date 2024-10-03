В Польше открылся рекрутинговый центр для набора добровольцев в ВСУ

В Люблине открылся первый рекрутинговый центр для набора добровольцев в ВСУ

В польском городе Люблин открылся первый рекрутинговый центр для набора добровольцев в Вооруженные силы Украины (ВСУ), заявили в Telegram-канале Минобороны Украины.

Украинское министерство сообщило об этом на фоне заявлений Варшавы о провале попыток собрать украинский легион в Польше.

«Украинский легион начал набор добровольцев-граждан Украины в польском Люблине! Первый рекрутинговый центр открылся на базе консульства Украины в Люблине и работает ежедневно», — говорится в объявлении.

Военные добавили, что на месте действует военно-врачебная комиссия. Подготовка добровольцев проходит на полигоне, предоставленном польской стороной. «Украина обеспечивает форму и тыловое обеспечение, Польша — вооружение и технику», — подчеркнули они.

Ранее Минобороны Польши отказалось принимать участие в обучении военных ВСУ на Украине.