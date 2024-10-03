Популярная российская блогерша назвала траты на самый дорогой ролик

Блогерша Ekatze заявила, что съемка одного ее ролика стоила 1,8 миллиона рублей

Популярная российская блогерша Екатерина Буланкина, известная под псевдонимом Ekatze, назвала траты на самый дорогой ролик на ее YouTube-канале. Подробности она раскрыла в проекте «Подкаст 24», запись доступна на YouTube.

Буланкина заявила, что съемка одного ее ролика под названием «Мафия в реальной жизни» по мотивам настольной игры «Мафия» обошлась ей в 1,8 миллиона рублей. «Во второй раз плюс-минус так же, но чуть поменьше», — высказалась блогерша о тратах на вторую серию игры.

«Очень дорого, потому что очень много всего, это же очень большой продакшн, дорого стоит студия, костюмы в аренду, очень много всего, плюс еще монтаж, я еще анимацию докупала», — перечислила блогерша расходы, связанные со съемкой ролика. По словам Ekatze, после выхода ее видео другие ютуберы начали выпускать похожие ролики.

Ранее российский YouTube-блогер Дмитрий Масленников рассказал, что съемки одного из его роликов под названием «Игра в кальмара в реальной жизни», снятый по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара», обошлись ему в 5,5 миллиона рублей.