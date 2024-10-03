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12:29, 3 октября 2024Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша назвала траты на самый дорогой ролик

Блогерша Ekatze заявила, что съемка одного ее ролика стоила 1,8 миллиона рублей
Екатерина Буланкина

Екатерина Буланкина. Кадр: Андрюша Прокофьев / YouTube

Популярная российская блогерша Екатерина Буланкина, известная под псевдонимом Ekatze, назвала траты на самый дорогой ролик на ее YouTube-канале. Подробности она раскрыла в проекте «Подкаст 24», запись доступна на YouTube.

Буланкина заявила, что съемка одного ее ролика под названием «Мафия в реальной жизни» по мотивам настольной игры «Мафия» обошлась ей в 1,8 миллиона рублей. «Во второй раз плюс-минус так же, но чуть поменьше», — высказалась блогерша о тратах на вторую серию игры.

«Очень дорого, потому что очень много всего, это же очень большой продакшн, дорого стоит студия, костюмы в аренду, очень много всего, плюс еще монтаж, я еще анимацию докупала», — перечислила блогерша расходы, связанные со съемкой ролика. По словам Ekatze, после выхода ее видео другие ютуберы начали выпускать похожие ролики.

Ранее российский YouTube-блогер Дмитрий Масленников рассказал, что съемки одного из его роликов под названием «Игра в кальмара в реальной жизни», снятый по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара», обошлись ему в 5,5 миллиона рублей.

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      Олег Давыдов
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