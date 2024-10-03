Потреблению газа в мире предсказали рост

МЭА: потребление газа в мире рекордно вырастет в 2025 году

На фоне конкуренции за топливо между Европой и Азией в 2025 году мировой спрос на природный газ вырастет до рекордно высокого уровня. Такое развитие событий предсказали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Bloomberg.

После сокращения импорта в текущем году европейским странам придется больше импортировать сжиженного природного газа, что приведет к ужесточению как рынка. Это означает, что 2025-й станет еще одним сложным годом для региона, где потребителям выставляют повышенные счета за электроэнергию. Хотя цены на газ в регионе значительно снизились по сравнению с кризисными пиками в 2022 году, они по-прежнему выше средних исторических показателей из-за санкций против России после начала боевых действий на Украине и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В случае, если поставки российского газа через Украину будут прекращены, так как соглашение о транзите топлива между Москвой и Киевом истекает в конце декабря, Европе потребуется больше СПГ. По оценкам аналитиков, спрос региона может вырасти на один процент.

Российский СПГ до сих пор не находится под санкциями ЕС. Крупнейшие европейские импортеры продолжают активно приобретать топливо — по данным МЭА, в январе-июне его экспорт увеличился на девять процентов. РФ увеличила поставки в страны ЕС на два миллиарда кубометров, и большая часть поставок (более 85 процентов) пришлась на Бельгию, Францию и Испанию.