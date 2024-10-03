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17:37, 3 октября 2024Мир

Противники помощи Украине устроили демонстрацию в Берлине

В Берлине более 3 тысяч человек вышли на демонстрацию против помощи Украине
СюжетПротесты на Украине

Фото: Christian Mang / Unsplash

Более трех тысяч человек вышли на демонстрацию с призывом прекратить поставлять Украине военную помощь и начать дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Митинг был организован левыми коалициями Германии. Среди протестующих присутствуют депутат бундестага и глава партии «Левые» Зерен Пельман, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт, а также представитель правящей в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) Ральф Штегнер.

Лозунгом демонстрации стала фраза: «Нет войне и вооружению, да — миру и международной солидарности». Протестующие призывают немецкие власти прекратить поставки оружия Киеву, а также начать решать конфликт за столом переговоров.

3 сентября в Гааге прошла акция протеста против поставок оружия Украине странами Запада. Демонстранты подошли к зданию Палаты представителей (нижней палаты парламента) Нидерландов с баннерами, на которых были следующие надписи: «Нет оружию ради мира», «Нет войне с Россией» и «Лидеры стран Запада только провоцируют третью мировую войну».

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      Дарья Устьянцева
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