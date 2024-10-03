Врач раскрыл вызывающую проблему со сном безобидную привычку

Психотерапевт Мартынов: переедание вечером может привести к проблемам со сном

При нарушениях сна человек становится более уязвим к заболеваниям эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем, а также к психическим расстройствам, включая депрессию. В разговоре с «Лентой.ру» психотерапевт, клинический психолог, эксперт I Московской международной конференции по психотерапии и психосоматическому здоровью Сергей Мартынов раскрыл безобидную привычку, которая приводит к проблемам со сном.

По словам врача, к проблемам со сном могут привести даже вполне безобидные на первый взгляд привычки, например, переедание вечером.

Необходимо организовать режим питания так, чтобы ужин был легким и заканчивался не позднее 19:00. Если вы ощущаете голод после 21:00, выпейте воды или съешьте салат, чтобы в желудке появилось чувство наполнения Сергей Мартынов психотерапевт, клинический психолог

Еще одной распространенной причиной трудностей при засыпании эксперт назвал использование гаджетов вечером. Вместо чтения новостей и изучения форумов Мартынов рекомендовал обеспечить себе цифровой детокс за два часа до сна — время перед сном можно использовать для рутинных ритуалов и чтения бумажной книги.

Если вы не можете уснуть в течение 15 минут, не лежите в кровати. Сядьте за стол и почитайте печатную книгу. Через полчаса вам захочется спать, и вы сможете быстро уснуть. Если уснуть не получается, снова повторите прежнее действие. Через несколько подходов все точно получится Сергей Мартынов психотерапевт, клинический психолог

Вредит ночному отдыху, по мнению психотерапевта, и привычка вздремнуть днем. «Никогда не ложитесь спать днем, даже если очень устали. Дотерпите до 22:00. Благодаря этому вы быстро уснете, хорошо отдохнете и утром почувствуете себя бодрым и энергичным. Только так возможно прервать цепочку хронических недосыпов», — объяснил эксперт.

Частой причиной бессонницы также является отсутствие комфортных условий для сна продолжил Мартынов. Решить эту проблему можно, если заранее подготовить хорошие условия для отдыха: проветрить помещение, приглушить верхний свет и позаботиться об устранении громких звуков.

В качестве других провокаторов проблем со сном психотерапевт выделил тревожность и привычку к прокручиванию тяжелых тем, а также страх бессонницы и мысли о негативных последствиях недосыпа.

Ранее терапевт Ирина Никулина раскрыла несколько неочевидных секретов борьбы с бессонницей. По ее словам, вернуть нормальный сон можно, если взять под контроль стресс, например, с помощью дыхательных практик.