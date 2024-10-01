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07:15, 1 октября 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли неочевидные секреты борьбы с бессонницей

Терапевт Никулина посоветовала читать в особой позе для борьбы с бессонницей

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Терапевт Ирина Никулина рассказала, что бессонница развивается из-за стресса и нарушения выработки гормона сна мелатонина. Неочевидные секреты борьбы с ней врач раскрыла россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

По словам Никулиной, вернуть нормальный сон можно, если взять под контроль стресс, например, с помощью дыхательных практик. Ситуацию, когда человек просыпается среди ночи, а потом не может уснуть, тоже можно исправить, заверила врач. Она посоветовала перед сном читать в особой позе — при неярком свете, при этом книга должна быть расположена так, чтобы глаза смотрели вниз.

«Если не получается заснуть среди ночи, то нельзя нервничать, важно просто расслабленно лежать, — рекомендовала доктор. — Расслабление увеличивает вероятность заснуть быстрее».

Также сон может нарушаться из-за недостаточной выработки мелатонина, уточнила врач. У этой проблемы может быть несколько причин: долгое пребывание в ярко освещенном помещении перед сном, использование гаджетов, а также чистка зубов пастами с фтором. При этом врач обратила внимание на то, что многие люди, борющиеся с бессонницей, начинают принимать мелатонин в виде БАДа. По ее мнению, принимать такие препараты не стоит, так как тогда организм совсем перестает самостоятельно вырабатывать гормон.

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      Вера Владзиевская
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