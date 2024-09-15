Врач предупредил о последствиях привычки поздно ложиться спать

Сомнолог Кутузов: привычка поздно ложиться спать может приводить к запорам

Привычка поздно ложиться спать может приводить к различным последствиям для здоровья. Об этом в беседе с «Лентой.ру» россиян предупредил кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, остеопат, невролог Руслан Кутузов.

К физическим последствиям, к которым может приводить постоянная нехватка сна, специалист отнес усталость, сонливость и снижение работоспособности. Кроме того, недостаток сна способен вызвать проблемы с пищеварением, включая запоры, диарею и боли в животе, предостерег он. Еще одно возможное последствие недосыпания — снижение иммунитета.

По словам врача, хронический недостаток сна может влиять не только на физическое, но и психологическое здоровье. Так, недосып способен привести к снижению концентрации и памяти, импульсивности и раздражительности, депрессии, тревоге и другим психологическим проблемам.

Кроме прочего, нехватка сна может увеличить риск развития проблем с сердцем и сосудами, включая гипертонию и инсульт сообщил Кутузов. Также недосып снижает реакцию человека, что может быть опасно при управлении транспортными средствами.

Сомнолог призвал не забывать об индивидуальных особенностях каждого человека и напомнил о существовании хронотипов. Так, выделяют жаворонков, которые рано встают, максимально активны и продуктивны в первой половине дня, и сов, что поздно встают и поздно засыпают, а лучше всего чувствуют себя вечером и ночью. Помимо этих двух категорий есть голуби — что-то среднее между жаворонком и совой. К ним относится примерно 55 процентов людей, рассказал врач.

«Пройдя пару тестов, можно выявить среднюю величину своего хронотипа и не быть чрезмерно ипохондричным в ногу с установками общества. Это сохранит ваше психическое благополучие и уменьшит самоагрессию. Любите себя, какой вы есть. Если вы ведете здоровый образ жизни и при привычке поздно ложиться спать чувствуете себя хорошо, то просто сохраняйте спокойствие. А если вы заметили недомогание, обратитесь к профильному специалисту», — заключил Кутузов.

Ранее ученые из Лейденского университета, проанализировавшие различные режимы дня, пришли к выводу, что люди, которые ложатся спать поздно, входят в группу повышенного риска развития диабета.