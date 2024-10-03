Пушилин раскрыл число мирных жителей в занятом Угледаре

Пушилин: в Угледаре находятся порядка 115 мирных жителей

В городе Угледар, который заняли российские военные, находятся порядка 115 мирных жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас им оказывается помощь со стороны армии, но в последующем этот функционал перейдет к профильным ведомствам ДНР.

3 октября Минобороны сообщило, что военные заняли Угледар. Неофициальная информация о взятии населенного пункта появилась несколькими днями ранее. 2 октября в Вооруженных силах Украины признали выход из города. Бои за Угледар шли более двух лет. До начала боевых действий в городе жили около 15 тысяч человек.