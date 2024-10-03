Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:03, 3 октября 2024Бывший СССР

Пушилин раскрыл число мирных жителей в занятом Угледаре

Пушилин: в Угледаре находятся порядка 115 мирных жителей
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: denis-pushilin.ru / Globallookpress.com

В городе Угледар, который заняли российские военные, находятся порядка 115 мирных жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас им оказывается помощь со стороны армии, но в последующем этот функционал перейдет к профильным ведомствам ДНР.

3 октября Минобороны сообщило, что военные заняли Угледар. Неофициальная информация о взятии населенного пункта появилась несколькими днями ранее. 2 октября в Вооруженных силах Украины признали выход из города. Бои за Угледар шли более двух лет. До начала боевых действий в городе жили около 15 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Француз решил засудить бывшего генсека НАТО. Его обвинили в разжигании конфликта на Украине

      В МИД Ирана вызвали послов Германии и Австрии

      В Госдуме призвали Украину опасаться НАТО

      В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с внешним энергоснабжением ЗАЭС

      На Украине раскрыли потери ВСУ в Угледаре

      По делу о миллиардном хищении в российской больнице арестовали еще четырех человек

      В России нашли способ обогреть Арктику водородом

      В США оценили запас дальнобойных ракет

      Глушаков перешел в медиаклуб Басты

      Здоровье Трампа вызвало вопросы в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше