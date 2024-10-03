Раскрыты подробности о затонувшей атомной подлодке Китая. Она имеет советские корни

Warzone: на затонувшей в КНР подлодке была необычная гибридная установка

Раскрыты подробности о китайской атомной подводной лодке, которая, как предполагается, затонула в мае или июне у верфи недалеко от города Ухань.

Утверждается, что она имела гибридную силовую установку и была первой подлодкой подобного класса у Китая. Данные также сигнализируют, что Китай работает над новыми решениями для своего быстрорастущего подводного флота.

Лодка может быть первой в своем роде у Китая

Изначально затонувшую лодку определили как одну из субмарин серии 039А. Она является первой китайской подводной лодкой с воздухонезависимой двигательной системой (AIP), что значительно увеличивает время, в течение которого она может оставаться под водой, и затрудняет ее обнаружение по сравнению с традиционными лодками с обычным двигателем.

Кадр: WION / YouTube

Однако позднее ее идентифицировали как лодку класса Type 041 Zhou. Она может иметь и обычную двигательную, и небольшую ядерную установки, используя обе. Она была описана как атомная ударная подводная лодка, или SSN (по американской классификации) — тип лодки, о котором ранее не было известно.

Предполагается, что ее строили на верфи Wuchang Shipyard, которая находится на относительно мелководной реке Янцзы недалеко от Уханя. Верфь является частью Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC).

Силовую установку могли скопировать с советского проекта

В качестве подтверждения версии о новом типе лодки приводятся прежние данные из Китая. Еще в 2017 году контр-адмирал Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Чжао Дэнпин объявил о планах по разработке ядерного реактора малой мощности и низкого давления — достаточно малого для использования в качестве вспомогательного двигателя для обычных подводных лодок.

Аналитик по военным вопросам Китая Рик Фишер указал, что подобная силовая установка похожа на советский проект 651Э, выполненный в 1980-х годах конструкторским бюро «Лазурит» и испытанный на подводной лодке с обычными крылатыми ракетами проекта 651 класса «Джульетта». Лодка также была единственной в своем роде — сочетавшей штатную дизель-электрическую установку с ядерной.

Подводные лодки проекта 651. Фото: navy employee / Wikipedia

Китайская лодка должна была получить передовое оружие и электронику. А ядерный реактор в ней мог использоваться для подзарядки литий-ионных батарей или тогда, когда требуется более высокий уровень производительности или больший запас хода.

При этом неизвестно, предназначалась ли эта лодка уже для серийного производства или же она создавалась для испытания новых систем. «Каковы бы ни были планы относительно проекта Type 041, тот факт, что первая из этих лодок затонула, по словам представителей Министерства обороны США, ставит под сомнение статус программы и возможность ее спасения», — заключил автор The War Zone.

Подлодка могла иметь ядерное топливо

О том, что в Китае еще в мае-июне затонула новейшая атомная подводная лодка, стало известно в конце сентября. На данный момент неизвестно, перевозила ли она ядерное топливо в момент затопления, однако журналисты The Wall Street Journal, написавшие о ситуации, не отрицают этого. При этом отмечается, что, скорее всего, после ЧП никто не брал пробы воды, так как никаких признаков, указывающих на это, нет. Кроме того, нет никаких данных о возможных пострадавших и последствиях.

Подлодка находилась у пирса на реке Янцзы — там она проходила оснащение перед выходом в море. Спутниковые снимки свидетельствуют, что субмарину поднимали со дна в начале июня — тогда у места ЧП заметили крупные плавучие краны.

Власти КНР пытались скрыть данный факт, что в американском Минобороны назвали неудивительным. «В дополнение к очевидным вопросам о стандартах подготовки и качестве оборудования инцидент поднимает более глубокие вопросы о внутренней подотчетности НОАК и надзоре за оборонной промышленностью Китая, которая долгое время страдала от коррупции», — заявил источник газеты в Пентагоне.