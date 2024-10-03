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11:54, 3 октября 2024Мир

Россия отправила свыше 30 тонн гумпомощи Ливану на фоне атак Израиля

МЧС России доставило 33 тонны гумпомощи Ливану после атак Израиля

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Спецборт МЧС России доставил 33 тонны гуманитарной помощи в Ливан для жителей республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Бейрут 33 тонны гуманитарной помощи для мирного населения Ливана. Были доставлены продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, а также электростанции мощностью 80 кВт», — передает агентство.

Гуманитарная операция была совершена в соответствии с указанием российского лидера Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Ранее Ливан призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) обеспечить воздушный коридор для безопасной поставки гуманитарной помощи в страну на фоне продолжающихся ударов Израиля по территории государства.

В ночь с 30 сентября на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила прорыв границы с Ливаном сразу в нескольких местах. Колонны техники вошли в населенный пункт Рмейш на юге страны. Также прогремели сильные взрывы в столице — Бейруте.

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      Дарья Устьянцева
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