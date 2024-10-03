Россиян призвали покинуть Израиль

Посол России призвал граждан покинуть Израиль, «пока имеются такие возможности»

Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов на фоне напряженной обстановки в регионе призвал сограждан покинуть Израиль. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Что касается нынешнего крайнего обострения, то мы усиливаем эту рекомендацию [не посещать Израиль]», — указал высокопоставленный дипломат.

Глава дипмиссии подчеркнул, что пока такие возможности имеются в виде продолжающихся регулярных рейсов, которые осуществляет ряд авиаперевозчиков, в том числе израильский El Al.

Ранее находящихся в Иране российских граждан призвали воздержаться от фото и видеосъемок на улицах и не поддаваться панике, которую «недоброжелатели пытаются посеять в соцсетях». Такое обращение выпустило посольство России в Тегеране.