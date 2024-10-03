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18:00, 3 октября 2024Моя страна

Россиянам дали советы по съемке диких животных

В Полистовском заповеднике посоветовали изучить повадки животных перед съемкой

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Полистовского заповедника, расположенного в Псковской области, дали россиянам рекомендации по съемке диких животных. Об этом сообщает «ПАИ» со ссылкой на пресс-службу природного комплекса.

Так, фотограф заповедника Антон Кораблев посоветовал в первую очередь изучить особенности животных, их повадки, место обитания, питание и другие факторы. По его словам, профессионалы часто занимают позиции в специально оборудованных убежищах, скрытых от обитателей заповедника, или дежурят с камерой у водопоев или кормушек.

Однако если нет возможности постоянно находиться в ожидании животного, то можно прибегнуть к фотоловушке. Заместитель директора Полистовского заповедника по научной работе Наталья Кузьмицкая отметила, что такие устройства позволяют ученым собрать данные о численности и местах обитания зверей. Камеры обычно устанавливаются на стволах деревьев на высоте от 70 до 150 сантиметров от уровня земли. При этом объектив направляют на просеку или лесную дорогу — места, где вероятнее всего могут пройти дикие животные. Уточняется, что дерево, на котором закреплена камера, должно находиться в трех или четырех метрах от лесной тропы.

Ранее сообщалось, что в российских лесах медведи стали часто попадать в фотоловушки. Следы животных были замечены в Кузоватовском, Сурском, Майнском, Николаевском, Инзенском, Карсунском, Барышском и Тереньгульском районах Ульяновской области.

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      Мария Винар
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