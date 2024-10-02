В российских лесах медведи стали часто попадать в фотоловушки

В лесах Ульяновской области медведи стали часто попадать в фотоловушки

В российских лесах медведи стали часто попадать в фотоловушки. Соответствующий материал публикует агентство «Ульяновск онлайн».

Региональное министерство природных ресурсов и экологии призвало жителей Ульяновской области к осторожности. Они заметили следы хищников в Кузоватовском, Сурском, Майнском, Николаевском, Инзенском, Карсунском, Барышском и Тереньгульском районах. Кроме того, диких животных неоднократно запечатлевали камеры.

Ранее фотоловушка нацпарка «Зигальга» в Челябинской области запечатлела лесной массажный салон. На размещенных кадрах запечатлен кабан, который захотел ночью почесаться о дерево. Днем его сменил медведь.

До этого в Приморье кабаны вышли на прогулку и исполнили «ламбаду» около дерева, а дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась кадрами «дикой тусовки» кабанчиков.