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19:05, 2 октября 2024Моя страна

В российских лесах медведи стали часто попадать в фотоловушки

В лесах Ульяновской области медведи стали часто попадать в фотоловушки

Фото: страница «Минприроды Ульяновской области» во «ВКонтакте»

В российских лесах медведи стали часто попадать в фотоловушки. Соответствующий материал публикует агентство «Ульяновск онлайн».

Региональное министерство природных ресурсов и экологии призвало жителей Ульяновской области к осторожности. Они заметили следы хищников в Кузоватовском, Сурском, Майнском, Николаевском, Инзенском, Карсунском, Барышском и Тереньгульском районах. Кроме того, диких животных неоднократно запечатлевали камеры.

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Ранее фотоловушка нацпарка «Зигальга» в Челябинской области запечатлела лесной массажный салон. На размещенных кадрах запечатлен кабан, который захотел ночью почесаться о дерево. Днем его сменил медведь.

До этого в Приморье кабаны вышли на прогулку и исполнили «ламбаду» около дерева, а дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась кадрами «дикой тусовки» кабанчиков.

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      Карина Черных
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