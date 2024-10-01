Лесной массажный салон в российском заповеднике попал на видео

В нацпарке «Зигальга» кабан и медведь почесались о дерево и попали на видео

Фотоловушка нацпарка «Зигальга» в Челябинской области запечатлела лесной массажный салон. Соответствующее видео появилось на странице российского заповедника в соцсети «ВКонтакте».

На размещенных кадрах запечатлен кабан, который захотел ночью почесаться о дерево. Однако днем его сменил медведь: он подошел к стволу и принялся чесать об него спину.

По словам сотрудников нацпарка, животные выбрали такой инструмент для массажа неслучайно. «Смола — отличное средство борьбы с паразитами. Бывает так, что ствол дерева буквально отшлифован после того, как об него почесали десятки мохнатых спин и боков», — объяснили авторы поста и уточнили, что чесание о деревья помогает зверям донести до сородичей информацию о себе.

Ранее сообщалось, что пятнистый йога-олень показал свои акробатические способности и попал в объектив камеры.