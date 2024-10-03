Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:11, 3 октября 2024Экономика

Россияне отдали десятки миллиардов рублей частным пенсионным фондам

ЦБ: россияне вложили 80 миллиардов рублей в программу долгосрочных сбережений

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогли привлечь в программу долгосрочных сбережений (ПДС) около 80 миллиардов рублей, по данным на 27 сентября. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Ее цитирует «Интерфакс».

Подчеркивается, что на девятое сентября объем средств в ПДС составлял 64,7 миллиарда рублей, на 20 сентября — уже 75 млрд рублей.

Шишлянникова добавила, что с данной программой работает уже 31 фонд из 35.

Ранее Шишлянникова рассказывала, что каждый третий россиянин, который заключил соответствующий договор, вносит деньги в эту программу больше одного раза. По ее словам, это весьма позитивный признак.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока государственного софинансирования взносов граждан по ПДС с трех до десяти лет.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      Госдолг США рекордно вырос за два дня

      На Западе назвали сроки появления у Ирана ядерного оружия

      Потреблению газа в мире предсказали рост

      Российская рекордсменка мира описала желание поехать на Олимпиаду фразой «отдала бы все»

      Марочко рассказал об огневом мешке для ВСУ под Лисичанском

      Следствие возбудило уголовное дело по факту подрыва боевиками ВСУ машины под Курском

      Новый генсек НАТО заявил о работе альянса над дальнейшей помощью Украине

      Пригожин назвал еще одну версию исчезновения дочери Успенской

      Россияне отдали десятки миллиардов рублей частным пенсионным фондам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше