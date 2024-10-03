Россияне отдали десятки миллиардов рублей частным пенсионным фондам

ЦБ: россияне вложили 80 миллиардов рублей в программу долгосрочных сбережений

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогли привлечь в программу долгосрочных сбережений (ПДС) около 80 миллиардов рублей, по данным на 27 сентября. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Ее цитирует «Интерфакс».

Подчеркивается, что на девятое сентября объем средств в ПДС составлял 64,7 миллиарда рублей, на 20 сентября — уже 75 млрд рублей.

Шишлянникова добавила, что с данной программой работает уже 31 фонд из 35.

Ранее Шишлянникова рассказывала, что каждый третий россиянин, который заключил соответствующий договор, вносит деньги в эту программу больше одного раза. По ее словам, это весьма позитивный признак.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока государственного софинансирования взносов граждан по ПДС с трех до десяти лет.