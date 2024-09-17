Подсчитан приток денег россиян по программе долгосрочных сбережений

ЦБ: по программе долгосрочных сбережений вложено почти 65 миллиардов рублей

По данным на 9 сентября, объем вложений россиян в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) достиг 64,7 миллиарда рублей. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Ее цитирует «Интерфакс».

Она подчеркнула, что каждый третий гражданин, который подписал соответствующий договор, вносит деньги в эту программу больше одного раза. Шишлянникова считает, что это очень хороший показатель.

В первой половине июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому срок государственного софинансирования взносов граждан по программе долгосрочных сбережений (ПДС) был продлен с трех до десяти лет.

В начале августа Минфин констатировал, что одним из главных приоритетов россиян в ПДС стала возможность снять все накопления в особых жизненных ситуациях.

ПДС запустили в России с 2024 года. Эта программа дает возможность гражданам накапливать денежные средства при поддержке государства.