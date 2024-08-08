Назван главный приоритет россиян в программе долгосрочных сбережений

Минфин: россияне назвали приоритетом возможность снять все сбережения

Одним из главных приоритетов россиян в программе долгосрочных сбережений стала возможность снять все денежные накопления в особых жизненных ситуациях. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на результаты совместного опроса, проведенного при участии аналитиков Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Исследование проводилось с апреля по август 2024 года. В нем приняли участие почти 700 тысяч россиян из всех восьми федеральных округов. Возможность снять все накопления в трудных обстоятельствах сочли своим приоритетом в программах долгосрочных сбережений в общей сложности 25 процентов респондентов. Еще 24 процента ключевым преимуществом подобных программ назвали наличие налогового вычета.

В свою очередь, 20 процентов опрошенных главным плюсом сочли софинансирование. Еще 19 процентов респондентов обозначили в качестве ключевого преимущества возможность наследования денежных средств, 15 процентов — возможность гибко распоряжаться пенсионными накоплениями.

Программа долгосрочных сбережений начала действовать в России с 2024 года. Она позволяет гражданам накапливать денежные средства при поддержке государства. Возможность присоединиться к программе есть у россиян, которые заключат специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и уплатят сберегательные взносы.