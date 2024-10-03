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14:22, 3 октября 2024Ценности

Российская стилистка посоветовала россиянкам носить «папины» кроссовки

Стилист Маша Ведерникова назвала «папины» кроссовки в стиле 90-х трендом осени

Фото: Tanaphong Toochinda / Unsplash

Стилистка Маша Ведерникова назвала россиянкам модные кроссовки на осень 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

Актуальными в текущем сезоне оказались данные изделия различных ярких оттенков, а также бордового цвета, цвета металлик и с леопардовым принтом. В то же время список трендов пополнили модели в стиле ретро, отметила специалистка. Среди них — популярные в 1990-х годах фасоны для тренировок, которые были переосмыслены современными дизайнерами и получили прозвище «папины».

В свою очередь, любителям непринужденных образов эксперт посоветовала носить классические кеды.

Ранее в октябре редакторы французской версии Vogue назвали трендовую обувь на осень и зиму.

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      Алина Гостева
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