Российская стюардесса назвала нацию идеальных пассажиров

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала нацию, которая считается лучшей для членов экипажа. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница отметила, что экипаж обожает летать в Австралию. Хоть полет длится 14 часов, но в это время можно удобно поспать в комнате для стюардесс. Кроме того, австралийцы считаются идеальными пассажирами.

«Дружелюбные, вежливые, никогда не создадут лишних проблем», — заметила автор ролика.

Ранее эта же стюардесса назвала действия, которые находятся под запретом для пилотов самолетов. Во-первых, пилотам запрещено есть одинаковую еду. Это правило существует на случай, если один из них отравится, — в таком случае второй сможет взять управление на себя.