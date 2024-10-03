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12:13, 3 октября 2024Путешествия

Российская стюардесса назвала нацию идеальных пассажиров

Фото: @sogdianashok

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России назвала нацию, которая считается лучшей для членов экипажа. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница отметила, что экипаж обожает летать в Австралию. Хоть полет длится 14 часов, но в это время можно удобно поспать в комнате для стюардесс. Кроме того, австралийцы считаются идеальными пассажирами.

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«Дружелюбные, вежливые, никогда не создадут лишних проблем», — заметила автор ролика.

Ранее эта же стюардесса назвала действия, которые находятся под запретом для пилотов самолетов. Во-первых, пилотам запрещено есть одинаковую еду. Это правило существует на случай, если один из них отравится, — в таком случае второй сможет взять управление на себя.

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      Марк Успенский
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