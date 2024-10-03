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13:07, 3 октября 2024Путешествия

Российская стюардесса перечислила обязательные для путешествий приложения для телефона

Фото: Helena Dolderer / dpa / Globallookpress.com

Работающая в авиакомпании Emirates стюардесса из России перечислила приложения для телефона, которые обязательно нужно установить для комфортной поездки. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Так, с помощью приложения Airalo можно приобрести eSIM от 4,5 долларов (около 400 рублей). MAPS.ME — удобная офлайн-карта для пеших прогулок. Приложение WIFI MAP показывает все ближайшие точки сети и пароли к ним. А Flush Toilrt Funder поможет легко найти туалет поблизости. Citymapper — конструктор идеальных маршрутов по всей Европе.

Ранее эта же стюардесса развеяла популярные мифы о перелетах. Одно из самых распространенных предубеждений касается отходов в туалете — на самом деле они не сбрасываются в воздухе, а скапливаются в баках, которые опустошаются на земле.

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      Марк Успенский
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