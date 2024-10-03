Российские пивовары оспорили запрет называть энергетики халяльными

«Ведомости»: МПК оспорила запрет ФАС по Ингушетии называть энергетики халяльными

Московская пивоваренная компания (МПК) оспорила в Арбитражном суде Москвы запрет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ингушетии использовать маркировку «халяль» для своей продукции. О попытке российских пивоваров добиться разрешения называть энергетики Gorilla energy халяльным со ссылкой на материалы дела сообщает газета «Ведомости».

В антимонопольном органе посчитали, что использование маркировки станет «актом недобросовестной конкуренции», поскольку такая продукция якобы может нанести вред здоровью. В компании же утверждают, что их безалкогольная продукция соответствует системе добровольной сертификации «Центрхаляльнадзор» и канонам ислама.

По словам партнера юридической фирмы Semenov & Pevzner Юлии Ярных, в ФАС настаивают, что продукция, которая может причинить вред, не может маркироваться знаком «халяль» как безопасная для жизни и здоровья человека. Маркировка повышает доверие к продукции, предоставляя производителю конкурентные преимущества, добавила советник антимонопольной практики «МЭФ Legal» Оксана Павлухина. Поэтому эксперты полагают, что шанс на успех у пивоваров минимален.

Гендиректор Международного центра стандартизации и сертификации «халяль» при Совете муфтиев России Айдар Газизов заявил, что энергетики не соответствуют стандарту «халяль», поскольку «вредны для здоровья, а также из-за наличия в составе таких веществ, как кофеин, таурин, сахар и углекислый газ». В ведомстве также объяснили запрет называть энергетик халяльным тем, что пивовары однозначно не подтвердили соответствие напитка требованиям к халяльной продукции и не приложил фото и видео отдельной линии или цеха.