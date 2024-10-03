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07:00, 3 октября 2024Экономика

Названы обязательные для автовладельцев действия перед холодным сезоном

Автоэксперт Рязанов посоветовал заменить тормозные колодки перед холодами

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В зимний период практически все основные узлы и агрегаты автомобиля работают в режиме повышенной нагрузки, поэтому подготовка машины к сезону низких температур необходима, сообщил технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал действия, которые владельцам транспортных средств обязательно стоит выполнить перед наступлением холодов.

К основным процедурам, которые нельзя игнорировать, автоэксперт отнес замену свечей зажигания и тормозных колодок, а также проверку подвески и рулевого управления. «Эти процедуры лучше доверить профессионалам из сертифицированного сервиса, так как ремонт обойдется более выгодно, чем установка новых комплектующих», — добавил Рязанов.

Самостоятельно, по его словам, можно провести не менее важные процедуры по замене фильтров и технических жидкостей, например, антифриза и моторного масла, обработке замков и уплотнителей специальными составами от замерзания, а ветрового и заднего стекол — защитой от осадков.

Также необходимо проверить заряд аккумулятора, надежность работы стартера, а также повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Если на авто есть места, где отсутствует краска, их стоит обработать антикоррозийной защитой

Максим Рязановавтоэксперт

Ранее профессиональный подборщик и автоблогер Игорь Шагапов в разговоре с «Лентой.ру» перечислил признаки, которые могут указывать на скорую поломку автомобиля. В первую очередь он призвал обращать внимание на посторонние звуки и вибрации. При их возникновении эксперт рекомендовал тут же отправляться на станцию техобслуживания.

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      Екатерина Смирная
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