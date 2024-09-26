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06:16, 26 сентября 2024Россия

Россиянам назвали признаки скорой поломки автомобиля

Автоподборщик Шагапов: звуки вибрации в авто могут говорить о скорой поломке

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В большинстве случаев современные автомобили уведомляют владельцев о неисправностях с помощью системы Check Engine, однако есть и другие сигналы о неполадках с транспортным средством, предупредил профессиональный подборщик и автоблогер Игорь Шагапов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал признаки, которые могут указывать на скорую поломку автомобиля.

В первую очередь, конечно же, все современные автомобили предупреждают о каких-то поломках и неисправностях предупреждениями с помощью Check Engine, иногда даже с точным указанием того, что у нас сломалось и что необходимо сделать. В этом случае сразу отправляйтесь на станцию техобслуживания (СТО), вам дальше движение запрещено

Игорь Шагаповпрофессиональный подборщик и автоблогер

По словам специалиста, о скором предупреждении от Check Engine может сигнализировать изменение состояния автомобиля.

«Безусловно, это в первую очередь посторонние звуки и вибрации. На это нужно внимательно обращать внимание. Шипящий, гремящий, скворчащий, свистящий и так далее — сразу же отправляемся на СТО. Даже если этот звук проявился и исчез, например, стоя в пробке, и в движении все нормально. Это значит, есть какой-то симптом, что уже что-то в автомобиле работает не так, как должно работать. Возможно, это какая-то мелочь, но чтобы себя оградить от более серьезных проблем, безусловно, нужно сразу же обратиться в проверенный сервис и попробовать исправить или найти причину такого поведения», — объяснил он.

Даже если специалисты сервиса не увидят серьезных проблем, они могут подсказать, на что обратить внимание, чтобы не получить проблему с накопленным эффектом, отметил Игорь Шагапов.

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«По коробке передач тоже самое, если у вас автоматическая коробка передач, если вы заметили, что машина затягивает передачи, начала как-то нервно переключаться, есть какие-то сбои при работе, особенно при переходе на повышенную или на пониженную передачу машина тяжело стала переходить или наоборот резко переключать их, нужно сначала проанализировать, подумать, когда вы последний раз меняли масло и обращались на СТО», — сказал он.

Специалист добавил, что во избежание поломок лучше всего каждые полгода посещать станцию техобслуживания для профилактики. Он отметил, что любая мелочь может стать фатальной для той или иной системы в машине.

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