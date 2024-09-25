Россияне назвали важнейшие атрибуты комфортного авто

«Росгосстрах»: больше половины россиян не могут обойтись без подогрева в машине

Больше половины российских автолюбителей признались, что не могут обойтись без подогрева сидений, руля и лобового стекла. Своими представлениями о комфортном вождении они поделились со страховой компанией «Росгосстрах».

Для 33 процентов опрошенных воплощением комфорта в автомобиле является климат-контроль. Автозапуск считают непременным атрибутом комфорта 25 процентов водителей. О важности бесключевого доступа к машине заявили 18 процентов респондентов, о панорамной крыше и голосовом управлении упомянуло 13,5 и 11 процентов соответственно.

Россияне рассказали и о других предпочтениях при выборе машины. Самые ходовые модели исполнены в нейтральной палитре — такой цвет предпочитает 62 процентов участников исследования. В пользу серого цвета делают выбор 27 процентов автолюбителей, черный оптимальным для себя называют 23 процента россиян, а белый — 12 процентов. Черный остается лидером и среди оттенков для обивки салона — его выбирает 44 процента водителей. Белый и коричневый цвета в приоритете у 14 процентов россиян.

Говоря о типе кузова, самым популярным является кроссовер — его выбирают 38 процентов респондентов. За седан проголосовало 25 процентов опрошенных. Наименьшим спросом, как выяснили аналитики, пользуются универсалы и минивены. Больше всего соотечественники доверяют европейским маркам — их для себя отметило 30 процентов участников исследования. Следом за ними идут Япония (22 процента) и Корея (19,5 процента).

Ранее начинающим водителям дали советы по подбору первого авто. По мнению специалистов, первый водительский опыт лучше приобретать на небольшом кроссовере или автомобиле класса B.