Собиравшегося воевать в украинском легионе россиянина посадили на 10 лет

В Петербурге военный суд дал 10 лет автослесарю за намерение воевать за Украину

В Санкт-Петербурге 1-й Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы 40-летнего автослесаря, собиравшегося воевать на стороне Украины в легионе «Свобода России» (признан в РФ террористическим и запрещен). Об этом сообщает РИА Новости.

Осужденный, являющийся гражданином России, признан виновным по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Из материалов дела следует, что петербуржец опубликовал в мессенджере Telegram видео, на котором он дает присягу на верность украинскому легиону. Он намеревался перебраться в зону боевых действий и воевать против России в составе вооруженного формирования. В июле его задержали сотрудники ФСБ прямо на рабочем месте в автосервисе, где он ремонтировал автомобили.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили «Ленте.ру», что фигуранта дела зовут Ярослав Речкалов. Первые два года из 10 лет, назначенных ему приговором, он проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима.

27 сентября сообщалось, что в Новосибирске сотрудники ФСБ предостерегли 35-летнего жителя, который связался с представителем легиона для получения дополнительного заработка. Куратор предложил ему совершить подрывы на объектах массового скопления людей.