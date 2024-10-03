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13:26, 3 октября 2024Силовые структуры

Сотрудницу Соцфонда России арестовали за мошенничество с детскими пособиями

В Дагестане сотрудницу Соцфонда России арестовали за мошенничество

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сотрудницу Соцфонда России по Дагестану арестовали за мошенничество с детскими пособиями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, женщина договорилась со своим заместителем и еще несколькими подчиненными. Они разместили в сети объявления о помощи с выплатами для молодых родителей. За взятки сообщники вносили ложные сведения в систему соцобеспечения и назначали «клиентам» увеличенные пособия.

Ущерб государству составил более 30 миллионов рублей.

Ранее суд отправил под домашний арест бывшего заместителя начальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России Александра Случака за хищение не менее 20 млн рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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