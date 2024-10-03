Сотрудницу Соцфонда России арестовали за мошенничество с детскими пособиями

В Дагестане сотрудницу Соцфонда России арестовали за мошенничество

Сотрудницу Соцфонда России по Дагестану арестовали за мошенничество с детскими пособиями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, женщина договорилась со своим заместителем и еще несколькими подчиненными. Они разместили в сети объявления о помощи с выплатами для молодых родителей. За взятки сообщники вносили ложные сведения в систему соцобеспечения и назначали «клиентам» увеличенные пособия.

Ущерб государству составил более 30 миллионов рублей.

Ранее суд отправил под домашний арест бывшего заместителя начальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России Александра Случака за хищение не менее 20 млн рублей.