Экс-замначальника филиала Минобороны арестовали за хищение многомиллионной суммы

Суд отправил под домашний арест бывшего заместителя начальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России Александра Случака за хищение не менее 20 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.
Вместе со Случаком арестован генеральный директор ООО «Транслесстрой» Озман Авдалян — его взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2022 году Случак и Авдолян исполняли госконтракт по вырубке лесных насаждений Минобороны РФ и занизили стоимость леса, подлежащего вырубке. В результате были похищена многомиллионная сумма, которую фигуранты поделили между собой.
Ранее сообщалось, что в Махачкале следствие попросило арестовать мэра Избербаша по делу о взятке.