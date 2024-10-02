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19:00, 2 октября 2024Силовые структуры

Экс-замначальника филиала Минобороны арестовали за хищение многомиллионной суммы

Суд отправил под домашний арест экс-замглавы филиала управления лесохозяйства МО

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

Суд отправил под домашний арест бывшего заместителя начальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России Александра Случака за хищение не менее 20 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал военных следственных органов СК РФ.

Вместе со Случаком арестован генеральный директор ООО «Транслесстрой» Озман Авдалян — его взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022 году Случак и Авдолян исполняли госконтракт по вырубке лесных насаждений Минобороны РФ и занизили стоимость леса, подлежащего вырубке. В результате были похищена многомиллионная сумма, которую фигуранты поделили между собой.

Ранее сообщалось, что в Махачкале следствие попросило арестовать мэра Избербаша по делу о взятке.

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      Илона Палей
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