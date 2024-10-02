В Махачкале следствие попросило арестовать мэра Избербаша по делу о взятке

В Махачкале следствие попросило суд арестовать мэра Избербаша Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие ходатайствовало о заключении мэра в СИЗО на два месяца. По его данным, в 2019 году Исаков получил взятку в размере 3,9 миллиона рублей от застройщика. За эти деньги чиновник не стал отзывать у предпринимателя разрешение на строительство дома в Избербаше.

О задержании Исакова стало известно 1 октября, оно попало на видео. В городской администрации и дома у мэра прошли обыски.

Ранее сообщалось, что бывшего кандидата в губернаторы Красноярского края Александра Глискова осудили за получение миллионной взятки.