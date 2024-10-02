Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:16, 2 октября 2024Силовые структуры

Следствие попросило арестовать мэра Избербаша по делу о взятке

В Махачкале следствие попросило арестовать мэра Избербаша по делу о взятке
Магомед Исаков

Магомед Исаков. Кадр: Избербашское ТВ / YouTube

В Махачкале следствие попросило суд арестовать мэра Избербаша Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие ходатайствовало о заключении мэра в СИЗО на два месяца. По его данным, в 2019 году Исаков получил взятку в размере 3,9 миллиона рублей от застройщика. За эти деньги чиновник не стал отзывать у предпринимателя разрешение на строительство дома в Избербаше.

О задержании Исакова стало известно 1 октября, оно попало на видео. В городской администрации и дома у мэра прошли обыски.

Ранее сообщалось, что бывшего кандидата в губернаторы Красноярского края Александра Глискова осудили за получение миллионной взятки.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военкоры заявили об ударе по ВСУ сверхсекретным боеприпасом. Его называют «папой всех бомб»

      Россиян предупредили об опасности коровьего молока

      ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

      В США списали последний самолет Extender

      Заявления Южной Кореи в адрес России связали с планами оправдать ядерные приготовления

      Российские врачи распознали смертельную опасность в кариесе и спасли девочку

      Оказавшиеся в ловушке косатки спаслись благодаря россиянам

      Кадыров рассказал о боевых действиях «Ахмата» на брянском направлении

      В Киеве заявили о приближении ВС России к границам ДНР и ЛНР

      Хлоя Морец восхитила поклонников нарядом на Неделе моды в Париже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше