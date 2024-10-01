Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:46, 1 октября 2024Силовые структуры

После обысков в администрации российского города задержали мэра

ТАСС: силовики задержали мэра Избербаша Исакова, в администрации идут обыски

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Избербаш в Дагестане Магомеда Исакова. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время в городской администрации и дома у градоначальника проводятся обыски.

Исаков подозревается в раздаче земли за взятки, сообщает Telegram-канал Mash. По версии следствия, в августе 2019 года он получил от предпринимателя Гаджи Гаджиева через посредников один миллион рублей и передал его родственникам шесть земельных участков в СНТ «Волна».

30 сентября сообщалось о задержании исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Его подозревают в получении взятки.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Отбывающий срок киллер Ореховской ОПГ попал под госзащиту и хочет выйти по УДО. После этого он сможет поменять личность

      В Банке России заявили о более сильном росте цен в отраслях экономики с господдержкой

      На Западе заявили об угрозе Израилю увязнуть в боях в Ливане

      В России выделят более миллиарда рублей на закупку дронов

      Россиянки назвали необычную причину отвергнуть мужчину

      В российском регионе легковушка протаранила ехавшую в роддом скорую

      В Москве началось бабье лето

      ФСБ задержала передававшего СБУ данные о российских войсках украинца

      Армия Израиля ударила по школе агентства ООН

      На Украине назвали ультраправых главной проблемой Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше