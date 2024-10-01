После обысков в администрации российского города задержали мэра

ТАСС: силовики задержали мэра Избербаша Исакова, в администрации идут обыски

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра города Избербаш в Дагестане Магомеда Исакова. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время в городской администрации и дома у градоначальника проводятся обыски.

Исаков подозревается в раздаче земли за взятки, сообщает Telegram-канал Mash. По версии следствия, в августе 2019 года он получил от предпринимателя Гаджи Гаджиева через посредников один миллион рублей и передал его родственникам шесть земельных участков в СНТ «Волна».

30 сентября сообщалось о задержании исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Его подозревают в получении взятки.