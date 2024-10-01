Следователи раскрыли фабулу дела против задержанного мэра российского города

СК возбудил дело о взятке в 3,9 млн рублей против мэра Избербаша Исакова

Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки на сумму 3,9 миллиона рублей в отношении мэра Избербаша Магомеда Исакова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Следователи раскрыли фабулу дела против задержанного. По их версии, он в 2019 году получил незаконное вознаграждение от застройщика. Исаков не стал отзывать у предпринимателя разрешение на строительство дома в Избербаше.

Мэр задержан. Следователи намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

В настоящее время в городской администрации и дома у градоначальника проводятся обыски. Сообщалось, что Исаков получил от предпринимателя Гаджи Гаджиева через посредников один миллион рублей и передал его родственникам шесть земельных участков в СНТ «Волна».