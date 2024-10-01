Задержание мэра российского города попало на видео

Мэра города Избербаш Магомеда Исакова задерживали сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности и спецназ ФСБ совместно с оперативниками управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО). Оперативное видео задержания чиновника предоставили «Ленте.ру» в управлении МВД по СКФО.
На кадрах видны бойцы спецназа, которые приходят домой к Исакову, ему предъявляют документы, а затем в наручниках ведут в служебную машину.
По данным МВД, Исаков после получения от застройщика 1,5 миллиона рублей и автомобиля иностранной марки стоимостью 2,4 миллиона рублей перестал чинить препятствия в получении разрешения на строительство многоквартирного дома в Избербаше.
Следственный комитет России возбудил против мэра уголовное дело о получении взятки. Он задержан.