Задержание мэра российского города попало на видео

МВД показало видео задержания мэра Избербаша Исакова по делу о взятке

Начало событий в новости Следователи раскрыли фабулу дела против задержанного мэра российского города

Мэра города Избербаш Магомеда Исакова задерживали сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности и спецназ ФСБ совместно с оперативниками управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО). Оперативное видео задержания чиновника предоставили «Ленте.ру» в управлении МВД по СКФО.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые приходят домой к Исакову, ему предъявляют документы, а затем в наручниках ведут в служебную машину.

По данным МВД, Исаков после получения от застройщика 1,5 миллиона рублей и автомобиля иностранной марки стоимостью 2,4 миллиона рублей перестал чинить препятствия в получении разрешения на строительство многоквартирного дома в Избербаше.

Следственный комитет России возбудил против мэра уголовное дело о получении взятки. Он задержан.