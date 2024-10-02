Бывшего кандидата в губернаторы российского региона осудили за получение миллионной взятки

В Красноярске суд приговорил экс-кандидата в губернаторы Глискова за коррупцию

В Красноярске суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима депутата Законодательного собрания края и бывшего кандидата в губернаторы региона Александра Глискова за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Глискова также оштрафовали на 10 миллионов рублей. Его признали виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в 2017 года обвиняемый потребовал пять миллионов рублей от главы государственного предприятия города, обещая его уволить в случае отказа. В результате депутат получил через посредника часть взятки в виде миллиона рублей.

Глискова задержали утром 1 ноября 2023 года в Красноярске. Его арестовали 2 ноября 2023 года.