Депутата Заксобрания российского региона оставили под арестом по делу о взятке

Подозреваемого во взятке красноярского депутата Глискова оставили под стражей

Суд оставил под стражей руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Александра Глискова, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Глисков пробудет под арестом до 31 декабря. Его адвокат сообщил агентству, что планирует обжаловать это решение в кассации.

Красноярского депутата арестовали 2 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от одного из руководителей государственного предприятия города. За полученные средства Глисков якобы пообещал ему сохранить должность, оказывать покровительство по службе и создавать благоприятные условия для деятельности компании.