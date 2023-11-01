Стали известны подробности дела депутата Заксобрания российского региона

Депутат Заксобрания Красноярского края Глисков покровительствовал за взятку

Стали известны подробности уголовного дела в отношении руководителя фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края Александра Глискова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России.

Предварительно следователи установили, что с декабря 2016 года по май 2017 года парламентарий под угрозой увольнения одного из руководителей государственного предприятия Красноярска требовал от него взятку в особо крупном размере. За эти деньги Глисков обещал сохранить ему должность, оказывать покровительство по службе и создавать благоприятные условия для деятельности предприятия.

По данным Telegram-канала «Kras Mash», суд изберет ему меру пресечения 2 ноября.

Глискова задержали утром 1 ноября в Красноярске. Его подозревают в вымогательстве взятки.

