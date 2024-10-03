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09:57, 3 октября 2024Бывший СССР

Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Спикер парламента Грузии Папуашвили подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом спикер рассказал на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В сообщении сказано, что Папуашвили подписал закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который отказалась подписывать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Он добавил, что этот закон не отражает «текущие, временные, изменчивые идеи и идеологии», но основан на историческом опыте и вековых христианских, грузинских и европейских ценностях.

Ранее Зурабишвили отказалась утвердить закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Она вернула закон парламенту — законодательство республики предусматривает такую процедуру.

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      Илья Таксюр
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