Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Спикер парламента Грузии Папуашвили подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом спикер рассказал на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В сообщении сказано, что Папуашвили подписал закон «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних», который отказалась подписывать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Он добавил, что этот закон не отражает «текущие, временные, изменчивые идеи и идеологии», но основан на историческом опыте и вековых христианских, грузинских и европейских ценностях.

Ранее Зурабишвили отказалась утвердить закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Она вернула закон парламенту — законодательство республики предусматривает такую процедуру.