Президент Грузии отказалась утвердить закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент Грузии Зурабишвили не подписала закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не подписала закон о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом пишет ТАСС.

«Президент не подписала закон. В то же самое время она не накладывала вето», — заявили в администрации Зурабишвили. Кроме того, отмечается, что грузинский лидер вернула закон парламенту. Как объяснили в администрации, законодательство республики предусматривает такую процедуру.

17 сентября парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял указанный закон. За законопроект проголосовали 84 депутата. После этого документ отправили для подписания главе государства.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал тревожной критику Запада в адрес законопроекта. Как сообщалось, на закон негативно отреагировали европейская внешнеполитическая служба и координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен.