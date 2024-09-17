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15:27, 17 сентября 2024Бывший СССР

Парламент Грузии запретил в третьем чтении пропаганду ЛГБТ

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении запретил пропаганду ЛГБТ

Фото: EvaL Miko / Shutterstock / Fotodom

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и смены пола. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за принятие законопроекта проголосовало 84 депутата и ни один не высказался против. Закон был направлен для подписания президенту республики Саломе Зурабишвили.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе назвал «тревожной и непонятной» критику западных стран в адрес законопроекта против пропаганды ЛГБТ. На принятие закона негативно отреагировала европейская внешнеполитическая служба, а также координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен.

Помимо этого, стало известно о фактической приостановке процесса евроинтеграции Грузии и ее вступления в Европейский союз.

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      Валентин Карант
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