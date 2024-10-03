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17:50, 3 октября 2024Россия

Стали известны подробности атаки на Курскую АЭС

Mash: четыре ракеты и дрон попытались атаковать Курскую АЭС

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Четыре ракеты и один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую атомную электростанцию (КАЭС). Подробности о нападении на ядерный энергообъект сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, еще один из беспилотников направлялся в сторону города-спутника КАЭС Курчатова. Предварительно, это мог быть реактивный БПЛА «Поляница».

Сейчас АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон на объекте и вокруг находится в норме.

Информация об атаке на Курскую АЭС появилась ранее, 3 октября. Тогда Mash в Telegram написал, что украинские войска попытались ударить по ядерному объекту французской авиабомбой. Затем появился ролик, на котором виден пожар, возникший вследствие бомбардировки.

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      Никита Абрамов
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