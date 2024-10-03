Стало известно о планах ФРГ ужесточить правила получения пособий по безработице

Spiegel: Германия планирует ужесточить правила получения пособий по безработице

Правительство ФРГ планирует принять решение об ужесточении правил получения пособия по безработице. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что нарушителям, в том числе украинским беженцам, грозит сокращение выплат, если они будут избегать трудоустройства. При условии согласования в парламенте, решение немецкого правительства начнет действовать с 1 января 2025 года.

По данным издания, в случае отказа от трудоустройства без веской причины пособие будет сокращено на 30 процентов в последующие три месяца. Кроме того, ожидается, что послабления при жилищно-коммунальных расходах уменьшатся. Решение немецких властей также коснется тех, кто зарабатывает без официального трудоустройства.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Евросоюза должны прекратить выплачивать беженцам с Украины пособия, потому что подобные выплаты создают препятствия для их возвращения в страну.