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18:54, 3 октября 2024Мир

Страны Персидского залива заверили Иран в своем нейтралитете

Reiters: страны Персидского залива заверили Иран в своем нейтралитете

Фото: Ammar Awad / Reuters

Страны Персидского залива заверили Иран в своем нейтралитете на фоне опасений, что Иран может нанести удар по их нефтяным объектам для урона Израилю. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Арабские государства Персидского залива пытались заверить Иран в своем нейтралитете в конфликте между Тегераном и Израилем на встречах в Дохе на этой неделе (...) Министры арабских государств Персидского залива и Ирана, присутствовавшие на встрече, организованной Катаром, сосредоточили свои беседы на деэскалации ситуации», — приводит агентство слова источника.

При этом официально страны региона опровергли подобные опасения, заверив, что они не являлись мишенями для Тегерана.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Тель-Авив обсуждают возможность удара по нефтяным объектам Тегерана как ответной меры на ракетный обстрел. При этом Байден сообщил, что 3 октября Армия обороны Израиля не будет наносить никаких ударов по Ирану.

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      Максим Габриелян
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