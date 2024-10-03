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17:41, 3 октября 2024Мир

Байден раскрыл план ответного удара Израиля по Ирану

Байден: США и Израиль обсуждают возможность удара по нефтяным объектам Ирана

Фото: Yuri Gripas / Pool / CNP / Globallookpress.com

США и Израиль обсуждают возможность удара по нефтяным объектам Ирана как ответной меры на ракетный обстрел. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, передает агентство Reuters.

«Мы обсуждаем это. Я думаю, это будет немного», — рассказал президент Соединенных Штатов в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Байден подчеркнул, что 3 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет наносить никаких ударов по Ирану.

Ранее Байден заявил, что удары израильских вооруженных сил по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел не будут целесообразными. Американский лидер также добавил, что в скором времени планирует переговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить текущую ситуацию.

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      Максим Габриелян
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