Байден раскрыл план ответного удара Израиля по Ирану

Байден: США и Израиль обсуждают возможность удара по нефтяным объектам Ирана

США и Израиль обсуждают возможность удара по нефтяным объектам Ирана как ответной меры на ракетный обстрел. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, передает агентство Reuters.

«Мы обсуждаем это. Я думаю, это будет немного», — рассказал президент Соединенных Штатов в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Байден подчеркнул, что 3 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не будет наносить никаких ударов по Ирану.

Ранее Байден заявил, что удары израильских вооруженных сил по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел не будут целесообразными. Американский лидер также добавил, что в скором времени планирует переговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить текущую ситуацию.